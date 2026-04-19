Travolto dal vuoto | miracolo sul Grappa per la pilota nel bosco

Una donna di 38 anni, residente a Zugliano, è rimasta coinvolta in un incidente durante un volo in parapendio sul Massiccio del Grappa, domenica mattina 19 aprile 2026. Dopo il decollo, la pilota è precipitata nel bosco, ma fortunatamente ha subito ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e avviato le procedure di soccorso.

Un volo in parapendio si è trasformato in un brutale incidente sul Massiccio del Grappa nella mattinata di questa domenica 19 aprile 2026, quando una pilota di 38 anni, residente a Zugliano, è precipitata nel bosco dopo il decollo. La donna, che si trovava nell’area nota come Tappeti, è rimasta sospesa tra i rami di un albero a circa cinque metri dal suolo, salvandosi miracolosamente da una caduta libera nel vuoto grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi. Il pericolo si è scatenato intorno alle ore 9:20, quando la Centrale del 118 di Treviso ha coordinato l’attivazione immediata dei tecnici del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Travolto dal vuoto: miracolo sul Grappa per la pilota nel bosco Notizie correlate Tragedia sul Monte Bernadia: pilota di parapendio muore nel boscoUn tragico incidente ha colpito il settore del volo sportivo nel pomeriggio di questo venerdì 17 aprile, quando un uomo di 64 anni, cittadino... Leggi anche: Terrore a Lusevera, parapendio sospeso nel vuoto si salva per miracolo