Moliterno | dal vuoto ai 2 milioni il miracolo economico di Rubino

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del mandato dell’attuale amministrazione, la situazione finanziaria del comune di Moliterno è passata da una condizione di vuoto a un avanzo di circa 2 milioni di euro. Questo incremento di risorse consente di pianificare nuovi investimenti e di migliorare i servizi destinati ai cittadini. La crescita delle entrate è stata possibile grazie alle decisioni prese durante il periodo amministrativo in corso.

? Cosa sapere Moliterno passa da zero a 2 milioni di euro di cassa nel mandato Rubino.. L'avanzo di gestione permette nuovi investimenti e servizi per la comunità locale.. Il bilancio finale del mandato 2020-2026 a Moliterno segna un salto economico netto, con una disponibilità di cassa che oggi tocca i 2 milioni e 44 mila euro partendo da un vuoto assoluto all’inizio dell’amministrazione. Mentre le luci della piazza si riflettono sulle pietre antiche del borgo, i numeri definitivi della gestione comunale consegnano alla cittadinanza un quadro di rinnovata stabilità. L’approvazione dell’ultimo rendiconto di gestione non è solo un atto burocratico, ma il sigillo su un percorso iniziato quattro anni fa, quando le casse del Comune erano completamente vuote.🔗 Leggi su Ameve.eu

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