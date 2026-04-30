Cercano di vendere carte Magic rubate per 100mila euro | tre denunce

Tre persone sono state denunciate dopo aver tentato di vendere nel mercato locale carte da gioco Magic considerate rubate, per un valore complessivo di circa 100 mila euro. Uno dei soggetti si è recato a Trieste con due complici, arrivando in auto, con l’intento di mettere in vendita le carte, che erano state sottratte in precedenza. L’operazione di polizia ha intercettato e fermato i sospetti prima che l’affare si concretizzasse.

Cercava di piazzare sul mercato delle carte da gioco Magic rubate per un valore di 100mila euro, per questo era arrivato in auto a Trieste con due complici. La polizia li ha però intercettati e denunciati per ricettazione nei giorni scorsi.Il furto delle carte da collezione era avvenuto nel.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Carte Pokemon e One Piece rubate per oltre 20mila euro, 2 denunceDoveva essere il rientro a casa dopo una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di fumetti e carte collezionabili. Torino, carte Pokemon e One Piece rubate per oltre 20mila euro: due denunceGli avevano rubato dall'auto uno zaino con dentro decine di carte da collezione per un valore superiore ai 20mila euro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Trump, 'l'Iran ci ha detto che è al collasso, ci chiede di riaprire Hormuz'; Volete delle carte Pokémon? Un negozio giapponese sottopone a un quiz per vendervele; Torino Comics cerca nuovi talenti: torna il premio Pietro Miccia; Core Scientific cerca una vendita di obbligazioni da 3,3 miliardi di dollari per approfondire il pivot verso i data center per l'IA. La città e la costa russa sul Mar Nero cercano di far fronte agli incendi e agli sversamenti petroliferi causati dagli attacchi ucraini alle raffinerie. Putin ha commentato la situazione nella città meridionale russa per la prima volta in quindici giorni. Residenti e attivi - facebook.com facebook