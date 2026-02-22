Collezionista derubato trova in vendita online le sue carte del valore di oltre 20mila euro | due denunciati

Un collezionista ha scoperto che le sue carte da collezione, rubate dal suo zaino e valutate oltre 20mila euro, sono state messe in vendita su internet. La scoperta ha portato alla denuncia di due persone sospettate di aver venduto i pezzi sottratti. Le indagini hanno permesso di individuare le inserzioni online e di recuperare alcuni dei pezzi rubati. La vicenda mette in luce quanto possa essere rischioso custodire oggetti di valore elevato.

Gli rubano lo zaino con carte da collezione per un valore di oltre 20mila euro e lui le ritrova in vendita online. La vittima è un imprenditore-collezionista del Rivolese che il 2 novembre 2025 stava tornando dal festival “Lucca Comics” che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel capoluogo toscano. Gli avevano rubato dall’auto uno zaino contenente decine di carte da collezione per un valore superiore ai 20mila euro. Il furto era stato subito denunciato ai carabinieri della stazione di Alpignano. Trascorse poche settimane, il collezionista si era accorto che in un gruppo social dedicato allo scambio e alla rivendita di carte manga, un iscritto aveva pubblicato un annuncio nel quale venivano messe in vendita numerose carte che sembravano essere proprio le sue. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Torino, carte Pokemon e One Piece rubate per oltre 20mila euro: due denunceUn imprenditore del Rivolese, vicino a Torino, ha subito il furto di carte Pokémon e One Piece per un valore superiore ai 20.

