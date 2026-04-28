Autismo in Abruzzo | il vuoto dei posti letto costringe le famiglie al caos

In Abruzzo, la programmazione regionale prevede soltanto 15 posti residenziali dedicati all’autismo, mentre le famiglie hanno bisogno di 56 alloggi per garantire un’assistenza adeguata. Questa discrepanza crea difficoltà nel trovare strutture disponibili e costringe molte famiglie a gestire la situazione senza un supporto stabile. La carenza di posti letto resta una delle principali criticità nella regione, evidenziando un divario tra bisogni e risposte offerte dal sistema sanitario.

? Cosa sapere In Abruzzo la programmazione regionale prevede solo 15 posti residenziali su 56 necessari.. Le famiglie pagano oltre 250 euro al giorno per strutture fuori regione.. Le famiglie abruzzesi che assistono persone con autismo affrontano un muro di stasi amministrativa dopo la delibera di Giunta 184 del 14 aprile 2026, che lascia scoperti decine di posti residenziali necessari per gli adulti. Nonostante la programmazione regionale sembri voler potenziare la rete attraverso l’incremento di centri diurni e ambulatori specializzati, il fronte della residenzialità per l’età adulta in Abruzzo appare bloccato. Autismo Abruzzo Onlus ha evidenziato una discrepanza profonda tra le necessità reali e le risposte istituzionali: se il fabbisogno stimato dalla stessa Regione è di 56 posti, la pianificazione attuale ne prevede soltanto 15.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autismo in Abruzzo: il vuoto dei posti letto costringe le famiglie al caos Notizie correlate Le svolte della Cattolica. Nasce la scuola dei saperi. E in arrivo 500 posti lettoNasce la "Scuola dei saperi" all’Università Cattolica del Sacro Cuore: si svilupperà parallelamente ai corsi di laurea magistrale "per affrontare in... I sindaci Ast e il nodo dei posti lettoSi è riunita la Conferenza dei sindaci dell’AST di Ascoli, presieduta dal sindaco di Montalto Daniel Matricardi, presenti il direttore generale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Autismo, aumentano strutture e risorse in Abruzzo con più posti nei centri diurni all’Aquila; Autismo, 'Regione non copre fabbisogno, solo 15 posti programmati su 56'; Autismo, la Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmati; 'Vita indipendente' in Abruzzo negato a un ragazzo autistico per patologia. Autismo Abruzzo: La Regione non copre il fabbisognoLa Onlus Autismo Abruzzo segnala che la Regione non copre il fabbisogno, solo 15 posti programmati su 56, non bastano ... rete8.it Autismo, la Regione Abruzzo conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmatiLa DGR 184/2026 potenzia ambulatori e centri diurni, ma sulla residenzialità la Regione resta ferma: : nel 2026 4 cittadini già fuori regione, altri 5 in attesa. ekuonews.it Autismo, la Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmati https://www.cityrumorsabruzzo.it/abruzzo/autismo-la-regione-conosce-il-fabbisogno-ma-non-lo-copre-56-posti-necessari-solo-15-programmati.html facebook