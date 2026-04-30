‘Tr*ia put*ana' | l'odio contro le donne si è normalizzato ecco come la rete favorisce patriarcato e misoginia
In rete si moltiplicano commenti e insulti misogini, spesso rivolti alle donne senza che ci sia una reale conseguenza. Frasi offensive e volgari sono diventate parte del linguaggio quotidiano online, alimentando un clima di ostilità che si presenta come normale. Questa situazione evidenzia come l'odio verso le donne sia diffuso e tollerato, contribuendo alla diffusione di atteggiamenti patriarcali e misogini.
Siamo talmente immersi nell'odio e nell'intolleranza che ormai ci sembra normale dire bestialità contro le donne. Soprattutto se usiamo uno schermo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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