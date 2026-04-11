Finale donne che battaglia! Conegliano rimonta Milano e vince una pazza gara-1 al tie-break

Nel primo incontro della serie di playoff, la squadra di Conegliano ha vinto al tie-break contro Milano, nonostante abbia perso il primo set. Dopo aver pareggiato i parziali successivi, le lombarde hanno riacciuffato il risultato nel quarto set, arrivando a giocarsi tutto nel set decisivo. La partita si è conclusa con la vittoria di Conegliano, che ha rimontato e portato a casa il primo match.

CONEGLIANO-MILANO 3-2 (25-20, 25-27, 20-25, 27-25, 15-13) Benvenuti al Luna Park delle finali scudetto. Davanti a 5344 spettatori – PalaVerde sold out. Con questi presupposti Conegliano e Milano danno vita a un primo atto della finale scudetto completamente pazzo. Una sfida caratterizzata dall’equilibrio rotto nel tie break dalla capacità di Conegliano di non disunirsi quando si è trovata sotto 9-6. Le campionesse d’Italia partono 1-0 nella serie e mercoledì all’Allianz Cloud si gioca gara-2. Nel 1° set Conegliano mette subito le cose in chiaro toccando molto a muro (3 vincenti) ma soprattutto difendendo di tutto, soprattutto su Egonu.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Finale donne, che battaglia! Conegliano rimonta Milano e vince una pazza gara-1 al tie-break Champions: Trento, che battaglia con Tours! Rimonta e vittoria al tie-breakTrentino Itas–Tours Vb 3-2 (25-27, 24-26, 25-23, 25-22, 28-26) Partita lunghissima e molto equilibrata quella tra i francesi del Tours e la Trentino... Conegliano riemerge dal baratro, ribalta Milano al tie-break e indirizza la finale scudetto: gran duello Haak-EgonuConegliano ha sconfitto Milano per 3-2 (25-20; 25-27; 20-25; 27-25; 15-13) nella pirotecnica gara-1 che ha aperto la finale scudetto di volley...