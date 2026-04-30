Treviso 5.900 case vuote | il piano per l’emergenza abitativa

A Treviso, sono circa 5.900 le abitazioni vuote presenti nel territorio. Per affrontare questa situazione, un rappresentante locale ha presentato un piano con sei misure specifiche. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per ottimizzare l’uso di queste case e rispondere alle esigenze di chi cerca alloggio. Le proposte sono state illustrate nel dettaglio, senza ulteriori commenti o valutazioni.

? Cosa sapere Gigi Calesso propone sei misure per gestire 5.900 case vuote nel territorio trevigiano.. Il piano punta a recuperare immobili ERP e regolare gli affitti turistici locali.. Gigi Calesso, esponente di Coalizione Civica per Treviso, ha presentato un pacchetto di sei proposte per affrontare l’emergenza abitativa locale puntando sul recupero degli immobili e sulla gestione dei canoni, basandosi su modelli già operativi in altre città italiane. La questione tocca da vicino chi vive tra le vie del centro e le zone periferiche della provincia, dove la ricerca di una casa è diventata una sfida quotidiana. I numeri che emergono dalla proposta sono pesanti: alla fine del 2023, gli alloggi rimasti vuoti o non utilizzati nel territorio trevigiano superavano quota 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, 5.900 case vuote: il piano per l’emergenza abitativa Notizie correlate Affitti alle stelle e 10 milioni di case mancanti: il piano europeo per l’emergenza abitativaPermessi edilizi in 60 giorni, incentivi fiscali, tetto agli affitti brevi, più edilizia sociale e freno alle occupazioni abusive. Emergenza abitativa a Milano, il piano del Comune: in arrivo 500 alloggi, alternativi alle case popolariMilano, 10 marzo 2026 – A Milano, il Comune mette a disposizione 500 alloggi che potranno essere gestiti da associazioni del terzo settore con...