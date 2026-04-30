Il 30 aprile, in Trentino, la Provincia di Trento ha consegnato i primi furgoni Renault Master E-Tech per un test su due strade. Questi veicoli elettrici saranno utilizzati per verificare le prestazioni e l’efficienza del nuovo modello in condizioni di guida quotidiana. L'iniziativa fa parte di un progetto volto a valutare l'impiego di veicoli a zero emissioni nelle attività di servizio sul territorio.

? Cosa sapere La Provincia di Trento consegna i primi furgoni Renault Master E-Tech il 30 aprile.. Il test sui 2.500 chilometri di strade montane valuta la trazione elettrica sotto sforzo.. Il 30 aprile 2026, presso il deposito di Trento nord, la Provincia autonoma di Trento ha consegnato i primi furgoni elettrici destinati alla manutenzione stradale, avviando una sperimentazione che punta a rinnovare la gestione della rete viaria locale attraverso tecnologie a basso impatto. L’iniziativa segna un cambiamento concreto per il Servizio gestione strade, che si trova a dover coordinare circa 2.500 chilometri di percorsi tra valli e montagne. La presentazione dei nuovi mezzi ha la partecipazione del presidente Fugatti, insieme al dirigente del settore Deromedis e al responsabile del cantiere provinciale Curzel.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, test elettrici sulle strade: arrivano i primi furgoni

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