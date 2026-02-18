Curiosità iniziano a circolare i primi bus elettrici a Salerno

A Salerno sono iniziati a circolare i primi bus elettrici, portando un cambiamento concreto nel trasporto pubblico. I cittadini hanno già visto in strada sei di questi mezzi, parte di un lotto di 15 veicoli che arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il Comune ha acquistato sei bus, mentre altri nove sono stati finanziati dalla Regione, contribuendo a ridurre l'inquinamento in città.

