Sport economy le montagne che fanno impresa | Trentino-Alto Adige protagonista

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 promettono di portare più che medaglie e record. Quello che si vede già ora sono i primi segnali di un cambiamento: le imprese e le montagne del Trentino-Alto Adige si preparano a sfruttare al massimo questa occasione. Le occasioni di lavoro aumentano, i progetti di sviluppo si moltiplicano e le aziende locali si preparano a investire per accogliere migliaia di visitatori. Insomma, le Olimpiadi stanno diventando un vero volano economico per

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non saranno soltanto un grande evento sportivo, ma un potente acceleratore economico per le aree alpine. E tra i territori che emergono con maggiore forza c’è il Trentino-Alto Adige, che si colloca stabilmente tra le province italiane con il più alto.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

