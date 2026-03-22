NTE Holding ha annunciato la creazione di NTE Mechatronics Srl, una nuova società del Gruppo dedicata allo sviluppo di macchinari e sistemi meccatronici. La società si concentra sull’uso di tecnologie avanzate, portando il know-how della Martesana in Trentino. La notizia riguarda quindi l’espansione di questa realtà nel settore della produzione di macchinari innovativi.

Il know-how made in Martesana approda in Trentino, NTE Holding ha annunciato ufficialmente la nascita di NTE Mechatronics Srl, la nuova realtà del Gruppo dedicata allo sviluppo di macchinari e sistemi meccatronici all’avanguardia. La neonata società del gruppo nato a Gorgonzola, leader nella fornitura di soluzioni integrate di processo per la movimentazione e la macinazione di precisione di polveri e granuli, avrà sede a Rovereto, all’interno di Polo Meccatronica, l’hub tecnologico di Trentino Sviluppo. L’attività sarà focalizzata sui segmenti Tire OTR (Off-The-Road) e Agricoltura, andando a consolidare il posizionamento del gruppo in settori “ad altissima intensità tecnologica”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Macchinari all’avanguardia, la Martesana sbarca in Trentino

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