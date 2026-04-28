Il biglietto del treno? Ora arriva comodamente via Whatsapp

Da ora i viaggiatori possono ricevere il biglietto del treno direttamente tramite WhatsApp. Trenord ha attivato questa opzione, che permette di acquistare il biglietto presso i punti vendita self-service e i Digital Gate presenti nelle principali stazioni di Milano e Malpensa T1. I desk dedicati alle vendite digitali sono disponibili in queste stazioni per completare l’acquisto e ricevere il biglietto in modo rapido e digitale.

Il biglietto del treno? Si riceve via chat. Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, da acquistare a tutte le self-service e i Digital Gate, desk dedicati alle vendite totalmente digitali attivi a Milano Centrale, Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e Malpensa T1. Una modalità di ricezione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Da oggi il biglietto del treno arriva direttamente su WhatsApp Viaggi in treno: il biglietto arriva sul telefono via WhatsApp? Cosa sapere Trenord abilita l'acquisto dei biglietti tramite WhatsApp nelle stazioni di Milano e Malpensa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Treno senza biglietto: la Svizzera sperimenta il futuro della mobilità. Cosa cambia per i frontalieri; Autostrada Valtrompia, nuovi cantieri a Concesio e possibili disagi; Napoli, Trenitalia: corse straordinarie venerdì 24 aprile della Metro linea 2 dopo Napoli-Cremonese; Treni regionali Lazio FL1-FL8: linee, tariffe e agevolazione Under 19. Il biglietto del treno? Ora arriva comodamente via WhatsappIl ticket via chat è acquistabile alle self-service e ai digital gate nelle stazioni milanesi ed è valido per viaggiare su tutti i treni del servizio regionale e suburbano ... leccotoday.it In Lombardia il biglietto del treno si può ricevere anche su WhatsAppIl biglietto del treno in Lombardia si riceve via chat. Trenord introduce il biglietto su WhatsApp, da acquistare a tutte le self-service e i digital gate, desk dedicati alle vendite totalmente digita ... ansa.it Trenord lancia il biglietto via WhatsApp: ora si riceve il ticket direttamente sullo smartphone. - facebook.com facebook WhatsApp lavora ad un proprio cloud per il backup delle chat x.com