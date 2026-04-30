Trenord 17 linee su 42 sotto gli standard a febbraio Ecco quelle peggiori

Da milanotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A febbraio del 2026, 17 delle 42 linee gestite da Trenord non hanno rispettato gli standard di qualità previsti. In base alle normative vigenti, gli utenti di queste tratte possono richiedere un indennizzo per i disservizi. Le linee interessate sono state identificate come le peggiori, con problemi di puntualità e frequenza. Questa situazione coinvolge una parte significativa del servizio di trasporto ferroviario regionale.

Sono 17 su 42 le linee di Trenord che, a febbraio del 2026, fanno scattare l'indennizzo agli abbonati. E a gennaio erano state 25, più della metà. Due valori molto più alti del 2025. “Numeri allarmanti”, secondo il consigliere regionale del Pd Simone Negri, membro della commissione trasporti, che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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