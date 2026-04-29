Linee ferroviarie sotto standard Indennizzi anche per febbraio

A febbraio, 17 linee ferroviarie in Lombardia non hanno rispettato lo standard minimo stabilito dalla Regione. Il criterio si basa sul rapporto tra i convogli arrivati con oltre 15 minuti di ritardo e quelli soppressi, che non devono superare il 10% delle corse totali del mese. La Regione ha annunciato che saranno previsti indennizzi anche per i passeggeri coinvolti in quel periodo.

Sono 17 le linee ferroviarie lombarde che a febbraio non hanno raggiunto lo standard minimo fissato dalla Regione, determinato in relazione al numero dei convogli arrivati a destinazione con oltre 15’ di ritardo e a quelli soppressi, che non devono superare il 10% del totale delle corse mensili. L’indennizzo, che a differenza del precedente bonus non scatta automaticamente ma deve essere espressamente richiesto dai possessori di abbonamenti mensili ed annuali, riguarda la Mantova-Cremona-Lodi-Milano, la Stradella-Pavia-Milano, l’Alessandria-Mortara-Milano, la Pavia-Torreberetti-Alessandria e la Pavia-Mortara-Vercelli. Come è noto da alcuni...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Linee ferroviarie sotto standard. Indennizzi anche per febbraio Notizie correlate Riattivazione delle linee ferroviarie. Commissione bussa all’assessoreIl lavoro della Commissione Intercomunale per il ripristino della ferrovia storica Volterra – Pisa via Collesalvetti, nata nel febbraio 2025, va... Treni, Viminale: “49 attacchi a linee ferroviarie nel 2025”“In merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle Ferrovie dello... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Linee ferroviarie sotto standard. Indennizzi anche per febbraio; Metropolitana Milano: nuove linee e treni moderni, ma la regola base resta una (far scendere prima di salire). Linee ferroviarie sotto standard. Indennizzi anche per febbraioSono 17 le linee ferroviarie lombarde che a febbraio non hanno raggiunto lo standard minimo fissato dalla Regione, determinato ... ilgiorno.it Milano-Mortara ad agosto sotto lo standardVIGEVANO (Pavia)La Milano-Mortara è una delle due linee ferroviarie, insieme alla Lecco-Molteno-Como, a non aver raggiunto lo standard minimo fissato dalla Regione per agosto. I titolari di ... ilgiorno.it Il primo maggio, a Cocullo, torna il Rito dei Serpari. Sono attese migliaia di partecipanti, tant'è che, in occasione dell'evento, sono state potenziate le linee ferroviarie regionali (L'Altramontagna) - facebook.com facebook