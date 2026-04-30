Oggi sulla linea tra Genova e La Spezia si sono verificati disagi a causa di un treno regionale che si è fermato improvvisamente, causando un blocco della circolazione. In aggiunta, un treno ad alta velocità si è arrestato in una galleria, determinando ritardi sui collegamenti tra le due città. La circolazione ferroviaria ha subito variazioni e disguidi lungo il percorso.

La Spezia, 30 aprile 2026 – Problemi alla circolazione ferroviaria oggi sulla linea Genova-La Spezia. Poco prima delle 16 il regionale 3273 ha avuto un guasto tecnico e si è fermato tra Bonassola e Framura. Accodato al Regionale, si è dovuta fermare - in galleria - anche la Freccia. Fs ha inviato un locomotore di soccorso per liberare la linea. Trenitalia informa che la circolazione è fortemente rallentata. Le Frecce, gli Intercity e i Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza. Il problema ha coinvolto infatti anche il Frecciabianca 8619 Milano Centrale e il Roma Termini 37363. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treno regionale si blocca, Freccia si ferma in galleria. Ritardi sulla Genova-La Spezia

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il ciclismo, per me, è. un treno regionale delle 5 per il mare. un altro treno da cambiare. la pace della riviera infrasettimanale. una cara amica di Vienna da abbracciare. un caffe e una crostata, anzi due, da mangiare. e un tuffo dove l’aqua è piú blu. niente di pi - facebook.com facebook

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