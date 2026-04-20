Scontro tra treni sulla Milano-Genova ripresa la circolazione dopo l’urto tra un regionale e un treno merci Com’è la situazione ritardi

Dopo l’incidente tra un treno regionale e un treno merci avvenuto questa mattina a Pavia, la circolazione ferroviaria sulla tratta Milano-Genova è stata ripresa. La collisione ha causato disagi e ritardi lungo il percorso, ma al momento i treni stanno circolando normalmente. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e la dinamica dell’impatto. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni gravi.

È stata interamente ripristinata la circolazione ferroviaria tra Milano e Genova dopo l’urto tra due treni avvenuto questa mattina a Pavia. Alle 8:20, un «leggero contatto» tra un treno regionale della linea S13 e un treno merci in sosta ha mandato completamente in tilt la circolazione ferroviaria tra la Lombardia e la Liguria. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra le stazioni di Locate (Milano) e Certosa (Pavia), proprio nell’ora di punta per chi si sposta verso il capoluogo lombardo. Lo scontro. Secondo quanto riferito da Rfi, il treno 24324 in direzione Garbagnate Milanese è partito regolarmente da Pavia e, mentre procedeva a 30...🔗 Leggi su Open.online

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