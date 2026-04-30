Treni e autobus ostaggio della violenza | oltre 90 aggressioni in regione ma Ferrara si ' salva'

Nel corso del 2025, in Emilia-Romagna, sono state denunciate 91 aggressioni contro il personale di Trenitalia Tper sui mezzi di trasporto pubblico. La maggior parte degli attacchi si sono verificati su treni e autobus, con Ferrara che, finora, sembra aver evitato episodi di violenza. Questa serie di incidenti evidenzia una crescita delle aggressioni e la difficoltà di garantire la sicurezza di chi lavora nel settore.

“Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che evidenzia una situazione insostenibile per chi ogni giorno garantisce il servizio pubblico”. Lo dichiara il presidente del Gruppo Forza Italia.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Treni e bus ostaggio della violenza: l'8,8% dei casi regionali coinvolge il territorio riminese“Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che... Treni e bus ostaggio della violenza: il 3,3% dei casi regionali coinvolge il territorio“Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Treni e autobus ostaggio della violenza: oltre 90 aggressioni in regione, ma Ferrara si 'salva'; Treni e bus ostaggio della violenza: il 3,3% dei casi regionali coinvolge il territorio. Caos treni a Roma: come cambia la circolazione tra Tiburtina e Ostiense dal 1° maggioDal 1° maggio al 7 giugno verrà modificato, in particolare, il calendario delle corse sulle linee regionali FL1 e FL2 ... romatoday.it Treni tra Cagliari e Oristano, due domeniche di disagi causa lavoriLavori alla stazione di Cagliari: circolazione ferroviaria modificata verso Oristano e Olbia. Bus sostitutivi tra Cagliari e Decimomannu ... cagliaripad.it La crisi energetica globale mette a rischio i voli e fa aumentare i prezzi: abbiamo analizzato alternative come treni, traghetti o crociere per capire se sia ancora possibile viaggiare senza aereo: https://fanpa.ge/UyIGh - facebook.com facebook Italo ha annunciato di voler investire 3,6 miliardi di euro per portare i suoi treni ad alta velocità anche in Germania (I primi dovrebbero partire a metà del 2028, e dovrebbero viaggiare sulle due tratte più trafficate) x.com