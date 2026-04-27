Treni e bus ostaggio della violenza | l' 8,8% dei casi regionali coinvolge il territorio riminese

Nel corso del 2025, in Emilia-Romagna, sono state segnalate 91 aggressioni contro il personale ferroviario di Trenitalia Tper. Di queste, l’8,8% dei casi si è verificato nel territorio riminese, rendendo questa zona tra le più colpite. I dati indicano una crescita nel numero di episodi violenti che coinvolgono treni e bus, creando difficoltà operative e di sicurezza per gli operatori del trasporto pubblico locale.

“Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che evidenzia una situazione insostenibile per chi ogni giorno garantisce il servizio pubblico”. Lo dichiara il presidente del Gruppo Forza Italia.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Treni e bus ostaggio della violenza: il 3,3% dei casi regionali coinvolge il territorio“Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che... Fermate bus della Sgm “ostaggio” dei mezzi turistici: la denuncia di Cobas TrasportiLECCE – Fermate del trasporto pubblico urbano trasformate in parcheggi di fortuna, manovre pericolose e sicurezza stradale messa a repentaglio. Contenuti di approfondimento Si parla di: Condominio da incubo (da 20 anni), ferita a coltellate dalla vicina violenta: Siamo tutti ostaggio di questa signora. Ubriachi e violenti tengono in ostaggio un treno: arrestata una ragazza, denunciato l’amicoRho, 9 aprile 2026 – Ubriachi e molesti nei confronti degli altri viaggiatori. Richiamati dalla capotreno, hanno insultato e minacciato anche lei. Infine la ragazza ha aggredito gli agenti del ... ilgiorno.it Passaggi a livello trappola fra Santo Spirito e Bari, treni in ritardo: Pendolari in ostaggioInconveniente tecnico a un passaggio a livello. L’ennesimo, stavolta all'altezza di Palese (Bari). Il secondo in pochi giorni, ma è storia vecchia. Che anche stamane si è ripetuta: dalle 6,40 la ... bari.repubblica.it