Treni e bus ostaggio della violenza | il 3,3% dei casi regionali coinvolge il territorio

Nel 2025, in Emilia-Romagna, si sono verificati 91 episodi di aggressioni contro il personale di Trenitalia Tper, con un’incidenza del 3,3% rispetto ai casi totali nella regione. Questi episodi coinvolgono treni e bus, mettendo in evidenza una crescita della violenza che riguarda il trasporto pubblico locale. Le aggressioni rappresentano un problema diffuso che interessa anche altri territori e mezzi di trasporto, creando una situazione difficile per gli operatori e gli utenti.

“Nel solo 2025 si sono registrate 91 aggressioni ai danni del personale ferroviario di Trenitalia Tper in Emilia-Romagna, un dato preoccupante che evidenzia una situazione insostenibile per chi ogni giorno garantisce il servizio pubblico”. Lo dichiara il presidente del Gruppo Forza Italia.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La pallavolo dei ragazzi che coinvolge il territorioDue notizie in un sol colpo entrambe legate al volley, che danno l’idea di quanto questo sport sia legato al territorio, soprattutto dopo la... Fermate bus della Sgm “ostaggio” dei mezzi turistici: la denuncia di Cobas TrasportiLECCE – Fermate del trasporto pubblico urbano trasformate in parcheggi di fortuna, manovre pericolose e sicurezza stradale messa a repentaglio. Altri aggiornamenti Si parla di: Condominio da incubo (da 20 anni), ferita a coltellate dalla vicina violenta: Siamo tutti ostaggio di questa signora. Ubriachi e violenti tengono in ostaggio un treno: arrestata una ragazza, denunciato l’amicoRho, 9 aprile 2026 – Ubriachi e molesti nei confronti degli altri viaggiatori. Richiamati dalla capotreno, hanno insultato e minacciato anche lei. Infine la ragazza ha aggredito gli agenti del ... ilgiorno.it Passaggi a livello trappola fra Santo Spirito e Bari, treni in ritardo: Pendolari in ostaggioInconveniente tecnico a un passaggio a livello. L’ennesimo, stavolta all'altezza di Palese (Bari). Il secondo in pochi giorni, ma è storia vecchia. Che anche stamane si è ripetuta: dalle 6,40 la ... bari.repubblica.it