A pochi giorni dal debutto live, Tredici Pietro, figlio del famoso cantante, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza, parlando delle difficoltà nel convivere con l’ombra del padre e delle sfide legate alla pressione pubblica. In un’intervista sincera, ha descritto momenti di ansia, provocazioni e confessioni senza filtri, offrendo uno sguardo più intimo sulla sua vita e sul rapporto con la notorietà familiare.

Ansia, provocazioni e confessioni senza filtri a pochi giorni dal debutto live. Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, si racconta tra paure per il tour, rapporto con le sostanze, Milano e il peso di un cognome importante. Il conto alla rovescia è iniziato: il tour partirà il 5 maggio da Nonantola, in provincia di Modena. A pochi giorni dal debutto, il rapper Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha raccontato nel podcast “Tintoria”, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, tutta la tensione che sta vivendo. “C’è grossa ansia, sono teso, ho un po’ il terrore per questo tour. È una cosa bella ma voglio arrivare preparatissimo e ancora non lo sono”, ha fatto sapere.🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Tredici Pietro: “Mio padre Gianni Morandi è uno che fa ombra e questa cosa l’ho sofferta”

Tredici Pietro: Mio padre Gianni Morandi diceva 'O studi o vai a lavorare'

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Tredici Pietro si racconta al podcast Tintoria: il rapporto con Gianni Morandi, il duetto a Sanremo 2026 e l’ansia per il tour in partenza #TrediciPietro #Tintoria #GianniMorandi #Sanremo2026 - facebook.com facebook