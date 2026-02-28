Durante la penultima serata di Sanremo 2026, Gianni Morandi si è esibito con il figlio Tredici Pietro in un momento a sorpresa, coinvolgendo il pubblico con un duetto. Poco prima, Leo Gassmann ha commentato pubblicamente la recente dichiarazione di suo padre, Alessandro Gassmann, riguardo a Tredici Pietro e Morandi, precisando che lui e il padre hanno visioni diverse e che probabilmente si riferiva a regole poco chiare.

Gianni Morandi ha cantato a sorpresa con il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover, la penultima di Sanremo 2026. Un momento intenso e carico di emozione che ha conquistato l' Ariston, ma che a qualcuno ha lasciato l'amaro in bocca. Poco dopo l'esibizione sulle note di Vita, Alessandro Gassmann ha affidato a X un commento molto diretto: "Quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d'accordo, regola senza senso". Poi l'affondo: "Perché io sarei dovuto andare al Festival per presentare Guerrieri, la serie che parte su Rai1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, però mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante.

© Ilfattoquotidiano.it - Leo Gassmann dopo l’affondo di papà Alessandro su Tredici Pietro e Gianni Morandi: “Io e mio padre siamo due persone diverse, che ragionano in maniera diversa. Credo intendesse che a volte ci sono regole poco chiare”

Tredici Pietro porta papà Gianni Morandi a Sanremo 2026, la reazione di Alessandro Gassmann, papà di Leo: «Le regole non sono uguali per tutti»La risposta, in realtà, arriva subito da Alessandro Gassmann, papà di Leo, anche lui tra i Big del Festival.

