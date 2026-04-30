Tre pitbull liberi tra le case Sbranano un gatto Indagini sul proprietario

Tre cani di razza pitbull sono stati trovati liberi tra le abitazioni di Sant’Alberto, dove hanno causato scompiglio e rischiato l’incolumità delle persone. La mattina successiva, i tre hanno attaccato e ucciso un gatto, provocando paura tra i residenti che li hanno incontrati per strada. Le autorità stanno indagando sul proprietario degli animali e sulla loro provenienza.

Liberi e senza nessuno che si occupasse di loro, l’altra mattina tre pitbull, due femmine e un maschio, hanno portato scompiglio sulle strade di Sant’Alberto sbranando un gatto e spaventando chi li ha incrociati. È accaduto lunedì, poco dopo le 7. Serafina Lo Nigro, che abita in via della Madonna, se li è trovati davanti quando è uscita per andare a lavorare e ha fatto una segnalazione ai Carabinieri. È stata così allertata la polizia locale che è arrivata subito sul posto, i cani nel frattempo erano tornati ‘a casa’, in via Mandriole dove gli agenti li hanno trovati in un giardino senza recinzione, da dove si erano allontanati per andarsene in giro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre pitbull liberi tra le case. Sbranano un gatto. Indagini sul proprietario Notizie correlate Tre pitbull sbranano un gatto: interviene la polizia localeTre cani che sarebbero stati lasciati incustoditi hanno provocato la morte di un gatto. Leggi anche: Focene, due pitbull liberi sbranano e uccidono il cane Dodo. Avevano già aggredito una ragazza Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tre pitbull liberi tra le case. Sbranano un gatto. Indagini sul proprietario; Focene, sbranano un cane e lo uccidono: sequestrati i due pitbull; Tre pitbull incustoditi uccidono gatto, interviene la polizia locale; Gatto ucciso da tre pitbull incustoditi, sanzione da 300 euro per il proprietario. Tre pitbull liberi tra le case. Sbranano un gatto. Indagini sul proprietarioTre cani senza custodia per le strade di Sant’Alberto avevano impaurito i residenti; interviene la Polizia locale, scattano sanzioni e verifiche. ilrestodelcarlino.it Lascia liberi due pitbull tra i bimbi che giocano in un parco: invitato a utilizzare il guinzaglio aggredisce i poliziottiDenunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e multato ... msn.com Tre pitbull sbranano un gatto: interviene la polizia locale https://cityne.ws/6zSVA - facebook.com facebook