Tre pitbull sbranano un gatto | interviene la polizia locale

Nella mattinata di lunedì, la polizia locale di Ravenna è intervenuta a Sant’Alberto a seguito di una segnalazione riguardante tre cani di razza pitbull lasciati incustoditi. Questi animali avrebbero attaccato e ucciso un gatto, provocando danni alla vittima. L’intervento si è reso necessario per gestire la situazione e verificare le condizioni dei cani coinvolti. Sono in corso accertamenti per chiarire l’accaduto.

Tre cani che sarebbero stati lasciati incustoditi hanno provocato la morte di un gatto. Nella mattinata di lunedì la polizia locale di Ravenna è intervenuta a Sant’Alberto, a seguito di segnalazioni riguardanti tre cani di razza pitbull che, lasciati incustoditi, avrebbero aggredito e ucciso un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Tre pitbull aggrediscono e uccidono un gatto. Padrone sanzionato per omessa custodiaTre cani che sarebbero stati lasciati incustoditi hanno provocato la morte di un gatto. Ischia, donna azzannata dal pitbull del fratello: la polizia interviene, spara e uccide il caneUna donna di Ischia è stata aggredita nel pomeriggio di domenica dal pitbull di suo fratello. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Focene, sbranano un cane e lo uccidono: sequestrati i due pitbull; Azzannata dal proprio pitbull mentre gli porta il cibo: gamba amputata per salvarla. Il cane ucciso dalla polizia; Lucia Tognela, sbranata dai cani mentre fa trekking nel bosco: il corpo dilaniato ritrovato da un escursionista; Esce per un'escursione e viene sbranata dai cani: cinque dogo argentini sequestrati per la morte di Lucia Tognela. Pitbull seminano il terrore in strada a Sant'Alberto: multato il proprietarioPrima l’allarme dei passanti poi l’arrivo degli agenti della Polizia Locale di Ravenna: i tre animali (un maschio e due femmine) sono stati collocati presso il canile comunale ... ilrestodelcarlino.it Tre pitbull lasciati incustoditi aggrediscono e uccidono un gatto: multa da 300 euro al proprietarioNella mattinata del 27 aprile scorso la Polizia Locale è intervenuta in località Sant’Alberto a seguito di segnalazioni riguardanti tre cani di razza pitbull lasciati incustoditi che avevano aggredito ... ravenna24ore.it Giulio ieri, a sx. Giulio oggi, a dx. Grazie all’aiuto di Manuela di Un Pitbull per amico e alla Lndc Sezione di Trani, in sole tre settimane Giulio ha preso peso, ha uno sguardo sereno e sorridente e non ha quasi più piaghe sul corpo. Cerca adozione ovviamente, - facebook.com facebook