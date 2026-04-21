Focene due pitbull liberi sbranano e uccidono il cane Dodo Avevano già aggredito una ragazza

Da romatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Focene, nel territorio di Fiumicino, due pitbull sono entrati in azione e hanno aggredito un cane, uccidendolo. Prima dell’incidente, i due cani avevano già ferito una ragazza in circostanze simili lo scorso anno, rimediando ferite alla mano. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che segnalano la presenza di questi cani senza guinzaglio nelle zone della periferia.

Un cane sbranato e ucciso da due pitbull. Un fatto che ha scosso i residenti di Focene, nel territorio di Fiumicino dove peraltro in circostanze analoghe lo scorso anno una ragazza di 25 anni rimase ferita a una mano. La tragedia è avvenuta sabato 18 aprile. L'animale è stato subito soccorso e.🔗 Leggi su Romatoday.it

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