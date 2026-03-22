Ancona, 22 marzo 2026 - La Sumud Flotilla riparte per Gaza. Oggi una folla di centinaia di persone ha salutato i sette marchigiani che al porto di Ancona sono pronti a imbarcarsi per la Sicilia (oggi c’erano ancora problemi amministrativi, dovrebbero partire martedì). Al Molo Clementino sono arrivati i membri dell’equipaggio, capitanato da Gianluca Sampaolesi, cinquantenne di Monte San Vito, convinto che “sposare la passione del mare con gli aiuti umanitari sia meraviglioso”. I marchigiani pronti a imbarcarsi. Con lui, c’erano Simona Buffelli (50 anni), originaria di Lecce ma residente a Marina di Montemarciano; Eleonora Moretti (54 anni),... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla per Gaza: a bordo anche 7 marchigiani, chi sono

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