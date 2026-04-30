Tre giovani accoltellati alle 3 di notte nella zona di Porta Genova e in piazzale Cantore

Questa notte a Milano, alle tre, tre giovani sono stati feriti con un coltello in diversi punti della città. Uno di loro, un trentenne, è stato raggiunto a via Barbavara, vicino alla stazione di Porta Genova. Le altre persone coinvolte sono state colpite in piazzale Cantore. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già raccolto alcune testimonianze. Nessuna delle persone ferite versa in gravi condizioni.

Milano, 30 aprile 2026 – Un trentenne è stato accoltellato questa notte a Milano, in via Barbavara, nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Genova. Il fatto è avvenuto intorno alle 3.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Milano, a seguito di una chiamata. Poco dopo, in piazzale Cantore, i poliziotti hanno trovato altri due uomini di 26 e 36 anni, anche'essi con ferite da arma da taglio. Non è ancora chiaro se i due fatti siano legati tra loro. Sul caso sta indagando la Questura di Milano. Il trentenne, soccorso dal personale Areu 118, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda. Non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tre giovani accoltellati alle 3 di notte nella zona di Porta Genova e in piazzale Cantore Notizie correlate Leggi anche: Ravenna, Genova, Napoli, lunga scia di sangue: tre giovani accoltellati Trani, auto data alle fiamme nella notte di Capodanno a Corato: arrestati due giovani, come hanno agitoDue giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l’accusa di incendio doloso in concorso, a seguito di un episodio avvenuto durante la...