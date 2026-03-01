Ravenna Genova Napoli lunga scia di sangue | tre giovani accoltellati

A Ravenna, Genova e Napoli si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto tre giovani accoltellati. Le aggressioni sono avvenute nel giro di pochi giorni e hanno attirato l'attenzione sull'aumento di episodi violenti tra i giovani nelle città italiane. La situazione ha generato preoccupazione tra le comunità locali e le forze dell'ordine.

Stiamo assistendo a una vera e propria escalation di violenza fra i giovani. I casi si ripetono uno dietro l'altro, dando la misura di un problema che non può essere ignorato. Soltanto nella giornata di oggi arrivano notizie di giovani rimasti feriti feriti a Ravenna, a Napoli e a Genova. L'arma impiegata è sempre un coltello. Il caso più grave arriva da Genova, dove un ragazzino di soli 14 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato da un suo coetaneo. Il fatto è avvenuto ieri – sabato 28 febbraio – in tarda serata, a bordo di un autobus. Il mezzo si trovava a Rivarolo, in Valpolcevera, quando è scattato l'allarme. Il 14enne, un giovane tunisino, sarebbe stato accoltellato da un coetaneo, un ragazzino di origini albanesi.