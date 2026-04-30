Per la 35ª giornata di fantacalcio, tre difensori si distinguono come scelte da considerare: uno tra i più affidabili, un giocatore che ha dimostrato continuità e una scommessa che potrebbe sorprendere. La selezione si basa sui record recenti e sulle prestazioni in campionato, offrendo opzioni diverse per comporre la linea difensiva. Questi elementi rappresentano un punto di partenza per chi vuole ottimizzare la formazione.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 35ª giornata. Si parte venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Roma e Fiorentina in programma all'Olimpico alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna portieri, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre difensori da schierare al fantacalcio in questo turno. Sotto la sufficienza in pagella solamente una volta nelle ultime venti gare di Serie A, Davide Zappacosta (fantamedia 6,4) si sta rivelando un fattore non soltanto in chiave bonus, ma anche per il modificatore difesa. Protagonista in questo campionato con due gol e tre assist, l'ex Chelsea, da quando Palladino siede sulla panchina dell'Atalanta, è stato impiegato da titolare in circa il 90% delle gare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata

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