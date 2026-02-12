Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 25ª giornata

In vista della 25ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio si preparano a scegliere con attenzione i difensori da schierare. Tra i nomi più affidabili, un top e una certezza si confermano come scelte obbligate, mentre una scommessa potrebbe sorprendere. Chi sono i tre difensori da mettere in campo per non perdere punti preziosi? La risposta si trova nelle prossime ore, quando le formazioni saranno ufficializzate.

La 25ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Pisa e Milan e si chiuderà il lunedì 16 con Cagliari-Lecce (20.45). È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i centrocampisti e gli attaccanti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre difensori da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di fantacalcio. Spesso passato in sordina a causa dell'alternanza sulle fasce dell'Atalanta e dell'eterno ruolo da "dodicesimo", Zappacosta (34 crediti) può rivelarsi un top per la prossima giornata, dopo il primo gol stagionale trovato contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

