Per la 24ª giornata di fantacalcio, i tifosi devono scegliere con attenzione i difensori da schierare. In questa fase, un top garantisce sicurezza, uno è una certezza e un altro rappresenta una scommessa. La scelta dei giocatori giusti può fare la differenza e portare punti pesanti alla propria squadra. Ecco chi mettere in campo per non sbagliare.

La 24ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Verona e Pisa e si chiuderà il lunedì 9 con Roma-Cagliari (20.45). La sfida tra Milan e Como verrà invece recuperata mercoledì 18, motivo per cui i giocatori delle due squadre riceveranno un 6 d'ufficio al Fantacampionato. È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i centrocampisti e gli attaccanti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre difensori da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di Fantacampionato Gazzetta. Sempre titolare e mai sostituito in queste prime ventitré giornate di Serie A, Pierre Kalulu è l'unico giocatore di movimento - insieme a Federico Baschirotto - a non aver lasciato il campo neanche per un minuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata

Approfondimenti su Tre Difensori 24ª Giornata

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CONSIGLI FANTACALCIO 2° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND!

Ultime notizie su Tre Difensori 24ª Giornata

Argomenti discussi: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata; I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata; Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione; Consigli Fantacalcio 23ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare.

Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa per il prossimo turno del Fantacampionato 2025-26Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa per il prossimo turno del Fantacampionato 2025-26 ... gazzetta.it

Ecco gli estremi difensori consigliati per il ventiquattresimo turno della Serie A 2025-26Il portiere più in forma della nostra Serie A, al momento, è senza alcun dubbio Marco Carnesecchi (40 crediti). Reduce da una partita da Mvp contro il Como, terminata con tanto di rigore parato a Nico ... gazzetta.it

"Una squadra molto forte, fa tutto per il compagno. Squadra molto organizzata. Mi piace lo stile di gioco, per esempio una partita con tre difensori e un'altra con quattro. Mi piace la velocità del gioco" #Holm #Juventus #Tuttosport x.com

69' tre angoli consecutivi per la Casertana, ma i difensori del Cosenza fanno buona guardia. #coscas (2-1) #SerieCSkyWifi facebook