Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata

Per la 24ª giornata di fantacalcio, i tifosi devono scegliere con attenzione i difensori da schierare. In questa fase, un top garantisce sicurezza, uno è una certezza e un altro rappresenta una scommessa. La scelta dei giocatori giusti può fare la differenza e portare punti pesanti alla propria squadra. Ecco chi mettere in campo per non sbagliare.

La 24ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Verona e Pisa e si chiuderà il lunedì 9 con Roma-Cagliari (20.45). La sfida tra Milan e Como verrà invece recuperata mercoledì 18, motivo per cui i giocatori delle due squadre riceveranno un 6 d'ufficio al Fantacampionato. È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i centrocampisti e gli attaccanti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre difensori da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di Fantacampionato Gazzetta. Sempre titolare e mai sostituito in queste prime ventitré giornate di Serie A, Pierre Kalulu è l'unico giocatore di movimento - insieme a Federico Baschirotto - a non aver lasciato il campo neanche per un minuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

