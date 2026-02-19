Basta trattare i poliziotti da criminali

La protesta dei poliziotti nasce dalla percezione di essere trattati come criminali. Dopo anni di richieste di più risorse e salari più alti, molti agenti si sentono ancora insicuri e sottovalutati. La causa principale risiede nella mancanza di rispetto e di adeguate tutele sul campo. Alcuni agenti raccontano di essere spesso criticati pubblicamente, anche quando svolgono il loro lavoro. È ora di ascoltare le loro esigenze e migliorare le condizioni di chi lavora per la sicurezza di tutti.

Ok a più agenti e stipendi migliori, ma le forze dell'ordine devono essere più tutelate. Nei talk mi capita spesso di sentire la voce della sinistra che si lamenta del governo sulla sicurezza. A loro dire «il governo dovrebbe assumere di più e aumentare i salari delle forze dell'ordine». Un ritornello facile facile che apre qualche breccia pure tra qualche elettore del centrodestra, insoddisfatto per gli episodi di criminalità e di delinquenza raccontati in televisione.