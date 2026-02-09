Sicurezza al centro Grandi eventi il ritorno dei poliziotti a cavallo

A Bellaria, la polizia ha riattivato la presenza a cavallo. Da sabato, i poliziotti sono tornati in città con le cavalcature, aggiungendo un nuovo modo di controllare e garantire la sicurezza durante i grandi eventi. Un passo in più per rafforzare il pattugliamento e rendere più visibili le forze dell’ordine.

Non solo pattuglie in auto: a Bellaria la sicurezza va al trotto. Da sabato, sono tornati in città i poliziotti a cavallo. Era da tempo, nel Riminese, che non li si incrociava. Il nuovo servizio nasce su iniziativa dell'associazione nazionale Polizia Penitenziaria – sezione di Rimini ed è stato illustrato in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario del Comune, in concomitanza con la festa di Sant'Apollonia, su impulso dell'amministrazione comunale. L'idea è semplice: rafforzare il presidio di sicurezza, specialmente in occasione dei grandi eventi, affiancando alle modalità tradizionali una squadra a cavallo composta da poliziotti in quiescenza, impegnati in attività di osservazione e monitoraggio.

