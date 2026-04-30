Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata

Nella 35ª giornata di fantacalcio, tre centrocampisti si distinguono come scelte da considerare: uno tra i più affidabili, un elemento che garantisce sicurezza e continuità, e una scommessa che potrebbe sorprendere. Questi giocatori rappresentano opzioni diverse per completare il reparto e sono stati scelti in base alle recenti prestazioni e alle occasioni di gioco. La loro presenza in formazione potrebbe fare la differenza durante le partite in programma.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 35ª giornata. Si parte venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Roma e Fiorentina in programma all'Olimpico alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre centrocampisti da schierare al fantacalcio in questo turno. Sette bonus nelle ultime 15 partite in un girone di ritorno clamoroso. Lucas Da Cunha è forse la sorpresa più grande del campionato del Como. Il centrocampista è diventato un top anche al fantacalcio grazie a numeri che lo inseriscono nella top 10 del reparto per fantamedia: finora è andato a voto in 33 partite con quattro reti, quattro assist e una media del 6,9.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata CONSIGLI FANTACALCIO 16° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND! Notizie correlate Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 35ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato Leggi anche: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata; I centrocampisti low cost da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata; Consigli Fantacalcio 34ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Riecco i bonus! Fantacalcio, 3 giocatori tornati protagonisti dopo la 34ª giornata. Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in attacco in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 35ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com Tre centrocampisti col fiuto per il gol tra i Migliori della Giornata 34 di @SerieA. Chi altro avrebbe meritato la nomination #FC26 x.com I due centrocampisti sottolineano lo spirito combattivo di un gruppo che voleva a tutti i costi altri tre punti per continuare a crederci - facebook.com facebook