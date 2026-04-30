Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata

Da gazzetta.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 35ª giornata di fantacalcio, tre centrocampisti si distinguono come scelte da considerare: uno tra i più affidabili, un elemento che garantisce sicurezza e continuità, e una scommessa che potrebbe sorprendere. Questi giocatori rappresentano opzioni diverse per completare il reparto e sono stati scelti in base alle recenti prestazioni e alle occasioni di gioco. La loro presenza in formazione potrebbe fare la differenza durante le partite in programma.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 35ª giornata. Si parte venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Roma e Fiorentina in programma all'Olimpico alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre centrocampisti da schierare al fantacalcio in questo turno. Sette bonus nelle ultime 15 partite in un girone di ritorno clamoroso. Lucas Da Cunha è forse la sorpresa più grande del campionato del Como. Il centrocampista è diventato un top anche al fantacalcio grazie a numeri che lo inseriscono nella top 10 del reparto per fantamedia: finora è andato a voto in 33 partite con quattro reti, quattro assist e una media del 6,9.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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