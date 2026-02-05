Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata

La 24ª giornata di campionato si avvicina e i fantallenatori stanno già preparando le scelte. Tre centrocampisti si distinguono come le opzioni più interessanti: un top di livello, una certezza e una scommessa. Sono giocatori da mettere in campo senza esitazioni, perché potrebbero fare la differenza nei punteggi di questa giornata. Chi sono, come stanno giocando e perché valgono la pena rischiare? Ecco le risposte.

La 24ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Verona e Pisa e si chiuderà lunedì 9 con Roma-Cagliari (20.45). La sfida tra Milan e Como verrà invece recuperata mercoledì 18, motivo per cui i giocatori delle due squadre riceveranno un 6 d'ufficio al Fantacampionato. È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i difensori e gli attaccanti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre centrocampisti da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di Fantacampionato Gazzetta. Altro gol e altra prestazione altisonante per Weston McKennie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata Approfondimenti su Fantacalcio Giornata Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 12ª giornata Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. IL CENTROCAMPO IDEALE AL FANTACALCIO 2025/26 #fantacalcio #calcio Ultime notizie su Fantacalcio Giornata Argomenti discussi: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata; I centrocampisti low cost da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata; Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione; Consigli Fantacalcio 23ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare. Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo per il prossimo turno del FantacampionatoUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo per il prossimo turno del Fantacampionato ... gazzetta.it Fantacalcio, 22^ giornata: i centrocampisti da schierareLa 22ª giornata del campionato di Serie A si apre venerdì 23 gennaio con Inter-Pisa e prevede tante altre gare interessanti come Juventus-Napoli e Roma-Milan. Come al solito, tanti match possono ... fantacalcio.it Zielinski è anche uno dei soli tre centrocampisti che hanno segnato più di una rete in ciascuna delle ultime 11 stagioni (dal 2015/16) nei cinque principali campionati europei, assieme ad Hakan Çalhanoglu e Kevin De Bruyne. Fuori area tra i migliori al mondo x.com «Dopo aver analizzato centrocampisti e attaccanti low cost, è il momento di scoprire i tre difensori con il miglior rapporto qualità-prezzo da schierare al fantacalcio. » Il ventitreesimo turno di Serie A è alle porte, e per chi non vuole spendere troppo in difesa ma facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.