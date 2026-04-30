Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata

Nella 35ª giornata di fantacalcio, tre attaccanti si distinguono come scelte obbligate: un elemento di alta classifica, un giocatore stabile e una scommessa da valutare. La selezione si basa su rendimento recente, statistiche e potenzialità di impatto. Questi profili sono indicati per chi vuole ottimizzare le possibilità di bonus e gol, considerando anche le possibili variazioni di formazione e forma fisica.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 35ª giornata. Si parte venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Roma e Fiorentina in programma all'Olimpico alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e centrocampisti, è il momento di concentrarsi sui tre attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. È tornato al gol dopo cinque turni con una doppietta in meno di 5' nel ko della sua Atalanta a Cagliari. La Dea ha poco da dire in questo finale di stagione ma Gianluca Scamacca ha un obiettivo ben preciso in mente: avvicinarsi il più possibile alla testa della classifica marcatori che dista al momento sei reti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata CONSIGLI FANTACALCIO 24° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND! Notizie correlate Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in attacco in vista del prossimo turno di Fantacampionato Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 35ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata; Gli attaccanti low cost da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata; Fantacalcio, 34^ giornata: gli attaccanti da schierare; Consigli Fantacalcio 34ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare. Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 35ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com Tre certezze e una scommessa low cost: ecco gli estremi difensori da non lasciare fuori in vista del prossimo turno di FantacampionatoTre certezze e una scommessa low cost: ecco gli estremi difensori da non lasciare fuori in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... gazzetta.it Il Team of the Season del campionato di IHL - Italian Hockey League 2025/26 Qual è il vostro dream team del campionato Regola: bisogna nominare un portiere, due difensori, tre attaccanti e l'head coach. Attendiamo i vostri commenti! https://hockeyitalia21. - facebook.com facebook Nel girone di ritorno gli attaccanti del Milan hanno segnato più solamente di tre squadre x.com