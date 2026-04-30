Travellers’ Choice Awards 2026 | Villa Rufolo si riconferma tra le mete top nel mondo per Tripadvisor

Villa Rufolo, sede della Fondazione Ravello, si trova tra le mete più apprezzate nel mondo secondo i Travellers’ Choice Awards 2026 di Tripadvisor. Per il quinto anno consecutivo, il complesso monumentale è inserito nella lista delle “Top 10% best things to do in the world”. Il riconoscimento conferma il valore della storica struttura come destinazione turistica di rilievo internazionale.

Riconoscimento internazionale per Villa Rufolo, storica sede della Fondazione Ravello: per il quinto anno consecutivo il complesso monumentale è stato inserito da Tripadvisor tra le “Top 10% best things to do in the world”, nell’ambito dei Travellers’ Choice Awards 2026. Il riconoscimento si basa.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Turismo, Valtellina tra le 5 top mete di montagna

I 10 musei più visitati al mondo nel 2025, la classifica globale: l’Italia brilla tra le mete più amate. Ecco con quali realtà musealiNon è vero che alla gente i musei non interessano più e, anzi, secondo le statistiche relative al 2025, i viaggiatori sembrano aver riscoperto mostre...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: È siciliana la spiaggia migliore al mondo 2026; C’è anche una spiaggia siciliana fra le migliori al mondo 2026; Le migliori esperienze in Europa, attività uniche per cui vale la pena viaggiare: la classifica 2026; Le migliori spiagge del mondo nel 2026: 3 sono italiane (e una è all’8° posto).

Villa Rufolo a Ravello premiata ai Travellers’ Choice Awards 2026: eccellenza mondialeStampa Nuovo riconoscimento internazionale per Villa Rufolo, storica sede della Fondazione Ravello e cuore pulsante del Ravello Festival: per il quinto anno consecutivo il complesso monumentale è stat ... salernonotizie.it

Bock Casemates Receive Travelers' Choice AwardOn Thursday 30 April 2026, the Luxembourg City Tourist Office (LCTO) announced that the Bock Casemates had received the 2026 TripAdvisor Travelers' Choice Award. According to the LCTO, the Travelers' ... chronicle.lu

25 Aprile festa della liberazione...auguri a tutti noi Info e prenotazioni 081 879 3044 | 339 521 1303 Hai scattato qualche foto Condividila e taggaci per entrare nella nostra gallery Tripadvisor – Traveller’s Choice Awards 2025 ph: Salvat - facebook.com facebook