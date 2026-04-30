Travaglia graffia ancora | podio e spettacolo al Rally Storico Costa Smeralda

Renato Travaglia si è aggiudicato un piazzamento sul podio al 9° Rally Storico Costa Smeralda, disputato sulle strade della Gallura. La competizione ha visto il pilota di Cavedine affrontare le prove con costanza, regalando uno spettacolo in campo. La gara ha attirato numerosi appassionati, che hanno seguito con attenzione le diverse tappe. La corsa si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, con un percorso che ha messo alla prova le capacità dei partecipanti.

Il tempo sembra essersi fermato per Renato Travaglia. Sulle strade leggendarie della Gallura, il pilota di Cavedine ha ribadito che il talento non ha carta d’identità, conquistando un podio di spessore al 9° Rally Storico Costa Smeralda – Trofeo Martini.Dopo l’esordio amaro al Vallate Aretine, il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Crash Latvala Rally Storico Costa Smeralda 2026 Notizie correlate Motori: fine settimana amaro per la Squadra Corse nel Rally Costa SmeraldaPisa, 28 aprile 2026 – Un fine settimana amaro per i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa che ha visto solo uno dei numerosi conduttori in... Historic Rally delle Vallate Aretine: Travaglia sfiora il podio, poi il ritiro sull’ultima specialeIl Racing Team Le Fonti ha schierato al via dell’Historic Rally delle Vallate Aretine uno dei nomi più prestigiosi del rallismo italiano, Renato... Panoramica sull’argomento Costa Smeralda Storico, Travaglia torna sul podio con la Bmw M3Il campionissimo trentino, tornato alle corse con il navigatore Nalli, ci prende gusto. Vittoria per ii siciliani Lombardo-Consiglio su Porsche ... rainews.it Lombardo vince il Rally Costa Smeralda StoricoAngelo Lombardo vince il Rally Storico Costa Smeralda 2026 davanti a Smiderle e Travaglia nel secondo round CIRAS. Angelo Lombardo e Roberto Consiglio ... affaritaliani.it