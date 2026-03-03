Historic Rally delle Vallate Aretine | Travaglia sfiora il podio poi il ritiro sull’ultima speciale

Durante l’Historic Rally delle Vallate Aretine, Renato Travaglia, pilota del Racing Team Le Fonti, ha iniziato la gara con l'obiettivo di ottenere un buon risultato nel suo debutto nel Campionato Italiano Rally. Dopo aver avuto un avvio competitivo e aver sfiorato il podio, il suo percorso si è concluso con un ritiro nelle ultime speciali della gara.

Il Racing Team Le Fonti ha schierato al via dell’Historic Rally delle Vallate Aretine uno dei nomi più prestigiosi del rallismo italiano, Renato Travaglia Doveva essere un esordio da protagonista e lo è stato, almeno fino a pochi chilometri dal traguardo. Il Racing Team Le Fonti ha schierato al via dell’Historic Rally delle Vallate Aretine uno dei nomi più prestigiosi del rallismo italiano, Renato Travaglia, al debutto nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche (Ciras) su Bmw M3 del Team 88 Racing Equipe di Giovanni Recchia, gommata Pirelli. Un’avventura iniziata sotto i migliori auspici e conclusa amaramente con un ritiro sull’ultima, lunghissima prova speciale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it 16° Historic Rally delle Vallate Aretine: superati i numeri del 2025.Arezzo, 23 febbraio 2026 – Cresce l’attesa attorno al 16° Historic Rally delle Vallate Aretine, pronto a rinnovare la propria tradizione sportiva con... Iscrizioni Historic Rally delle Vallate Aretine, già superati i numeri del 2025A un giorno dalla chiusura delle adesioni, l’edizione 2026 registra numeri importanti. Una raccolta di contenuti su Historic Rally Temi più discussi: 16° Historic Rally delle Vallate Aretine: fermento alle iscrizioni, superati i numeri del 2025; Colpo di scena all'Historic Rally delle Vallate Aretine: squalificato Lombardo, vince Salvini; Cambia la classifica del 16° Historic Rally delle Vallate Aretine: escluso Angelo Lombardo, vince Alberto Salvini; Angelo Lombardo vince il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine. Historic Rally delle Vallate Aretine: Travaglia sfiora il podio, poi il ritiro sull’ultima specialeIl Racing Team Le Fonti ha schierato al via dell’Historic Rally delle Vallate Aretine uno dei nomi più prestigiosi del rallismo italiano, Renato Travaglia ... forlitoday.it Rally delle Vallate Aretine, 93 equipaggi pronti per la sfida tricoloreMotori accesi per l’appuntamento di apertura del campionato italiano Auto Storiche. Adesioni in crescita rispetto alla precedente edizione. Gara concentrata nella giornata di sabato con 96 chilometri ... arezzonotizie.it LO PRESTI E BENENTI AL VIA AL 16ESIMO HISTORIC RALLY VALLATE ARETINE Esordio stagionale positivo per Beniamino Lo Presti sulle strade della Toscana. In occasione del 16esimo Historic Rally delle Vallate Aretine, svoltosi questo weekend ad Are - facebook.com facebook Colpo di scena all'Historic Rally delle Vallate Aretine: squalificato Lombardo, vince Salvini x.com