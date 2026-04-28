Motori | fine settimana amaro per la Squadra Corse nel Rally Costa Smeralda

Nel fine settimana appena trascorso, la Squadra Corse Città di Pisa ha partecipato a diverse gare di rally in tutta la penisola. Tuttavia, solo un conduttore è riuscito a raggiungere il traguardo, mentre gli altri hanno dovuto interrompere le proprie competizioni senza arrivare alla fine. La partecipazione della squadra si è svolta con risultati deludenti, evidenziando le difficoltà incontrate durante questa serie di eventi.

Pisa, 28 aprile 2026 – Un fine settimana amaro per i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa che ha visto solo uno dei numerosi conduttori in varie gare della penisola vedere il traguardo. Infatti solo l’eclettico Lorenzo Fratta ha concluso il prestigioso Rally Costa Smeralda, gara valevole per il Campionato Italiano ed europeo Rally Storici. Il forte copilota del sodalizio pisano ha infatti concluso l’impegnativa gara sarda a fianco della giovanissima promessa sarda Valentino Ledda con una performante Peugeot 309 gti 16V. Fratta ha così colto una ottima seconda piazza di classe oltre che venticinquesima piazza assoluta. Non altrettanto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Motori: fine settimana amaro per la Squadra Corse nel Rally Costa Smeralda Notizie correlate Buone trasferte per i copiloti della Squadra Corse al Rally dell’Elba e al Mahle Rally EcoPisa, 21 aprile 2026 – Trasferte importanti per i co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa, Jonny Duccini e Lorenzo Fratta al Rally dell’Elba,... Un defibrillatore anche sulla macchina da rally: l'iniziativa della Squadra Corse Città di PisaE' stato consegnato nei giorni scorsi un defibrillatore di ultima generazione, donato dal socio fondatore Giovanni Guerzoni, alla Squadra Corse Città...