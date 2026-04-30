Trasporti spostato temporaneamente il capolinea delle linee 1 e N1

A partire da lunedì 4 maggio e fino al 29 dello stesso mese, il capolinea nord delle linee 1 e N1 verrà temporaneamente spostato sul lato opposto della carreggiata. Questa modifica riguarda le fermate delle due linee di trasporto pubblico e interesserà la zona interessata dalla modifica. La variazione sarà valida per tutto il periodo indicato e riguarda le operazioni di inizio e fine servizio di entrambe le linee.

A partire da lunedì 4 maggio e fino al 29 maggio, il capolinea nord delle linee 1 (Shuttle 100) e N1 verrà spostato sul lato opposto della carreggiata. Al fine di consentire i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale sul lato ovest di Via Circuito a Torre Faro, in attuazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Ladispoli, Sagra del Carciofo: il capolinea bus spostato al GrossLadispoli, 9 aprile 2026 – In occasione della Sagra del Carciofo 2026, il servizio di trasporto pubblico urbano a Ladispoli subirà una modifica... Monreale, capolinea AST spostato in via Biagio GiordanoIl Corpo di Polizia Municipale della Città di Monreale ha reso noto che il capolinea degli autobus AST è stato temporaneamente spostato di sede. Una raccolta di contenuti Si parla di: Primo maggio in terrazza, stop alle auto ai giardini Diaz; Monreale capolinea AST spostato in via Biagio Giordano.