Monreale capolinea AST spostato in via Biagio Giordano

A Monreale, il capolinea degli autobus AST è stato spostato temporaneamente in via Biagio Giordano. La decisione è stata comunicata dal Corpo di Polizia Municipale della città, che ha reso noto il cambiamento senza indicare altre motivazioni o dettagli aggiuntivi. La modifica riguarda esclusivamente la posizione del punto di fermata disponibile per i mezzi pubblici. Nessuna indicazione è stata fornita sulla durata di questa variazione.

Il Corpo di Polizia Municipale della Città di Monreale ha reso noto che il capolinea degli autobus AST è stato temporaneamente spostato di sede. Secondo l’avviso affisso dalle autorità comunali, dal 20 aprile al 5 maggio 2026 il capolinea non si trova nella sua posizione abituale: i bus della compagnia AST partiranno e arriveranno in via Biagio Giordano, nei pressi della scuola Morvillo. Lo spostamento, disposto dal Comune di Monreale – Città Metropolitana di Palermo – è legato alla festa del Crocifisso. La variazione ha durata di circa due settimane, al termine delle quali il capolinea dovrebbe tornare nella posizione originaria....🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, capolinea AST spostato in via Biagio Giordano Notizie correlate Ladispoli, Sagra del Carciofo: il capolinea bus spostato al GrossLadispoli, 9 aprile 2026 – In occasione della Sagra del Carciofo 2026, il servizio di trasporto pubblico urbano a Ladispoli subirà una modifica... Leggi anche: Nuovi orari del trasporto pubblico locale per Monreale e Frazioni delle Autolinee Giordano