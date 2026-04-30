Trasimeno sotto attacco | sciami di insetti scatta la difesa

A Castiglione del Lago si è deciso di intervenire contro gli insetti che stanno infestando l’Isola B. La presenza di numerosi chironomidi ha portato le autorità a mettere in atto misure di difesa, tra cui l’applicazione di larvicidi biologici e l’installazione di trappole. La sciamatura si è verificata con circa due settimane di anticipo rispetto alle previsioni, rendendo necessario un intervento tempestivo.

?? Cosa sapere A Castiglione del Lago scatta la difesa con l'Isola B contro i chironomidi. L'anticipo di quindici giorni della sciamatura richiede l'uso di larvicidi biologici e trappole. A Castiglione del Lago si registrano già i primi schermi di chironomidi con circa quindici giorni di anticipo rispetto alla norma, costringendo le autorità a rendere operativa l'Isola B per proteggere le sponde del Trasimeno. Il fenomeno, che vede gli insetti colpire i comuni lacustri con intensit .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trasimeno sotto attacco: sciami di insetti, scatta la difesa Notizie correlate Chironomidi al Trasimeno: attivata l'isola trappola, nel 2025 30mlioni di insetti uccisiNel 2025 l'Isola B - una trappola galleggiante sulle acque del Trasimeno - ha catturato, nel periodo tra la fine della primavera e l'estate, qualcosa... “È apparsa una nube sul deserto”: sembrano nuvole ma sono sciami di locuste, entra in campo l’esercito in Algeria contro l’invasione di questi insettiA guardare l’orizzonte sopra le dune del sud-ovest algerino, si direbbe che stia per scatenarsi una tempesta.