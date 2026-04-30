Chironomidi al Trasimeno | attivata l' isola trappola nel 2025 30mlioni di insetti uccisi

Nel 2025, sull'Isola B, una trappola galleggiante nel lago Trasimeno, sono stati catturati circa 100 chilogrammi di insetti, in maggioranza chironomidi, tra fine primavera e estate. La quantità di insetti catturata equivale a circa 30 milioni di esemplari. La trappola è stata attivata come misura di controllo per questo tipo di insetti nel periodo estivo.

Nel 2025 l'Isola B - una trappola galleggiante sulle acque del Trasimeno - ha catturato, nel periodo tra la fine della primavera e l'estate, qualcosa come 100 chilogrammi (circa 30 milioni) tra insetti vari e soprattutto i chironomidi, che a partire da questo periodo formano dei veri e propri.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Trasimeno da "tutto esaurito". Isola Maggiore presa d’assaltoTUORO SUL TRASIMENO - È un Trasimeno da "tutto esaurito" quello che emerge dai dati sull’afflusso turistico del fine settimana e di ieri per... Leggi anche: Mo: Cpj, in Israele uccisi 86 giornalisti nel 2025, 2/3 dei 129 morti nel mondo Una raccolta di contenuti Trasimeno. Barberini: Grande attenzione per il contenimento dei chironomidiEffettuato primo trattamento con larvicida biologico. Nel corso dell’estate verranno effettuati altri sei trattamenti, con cadenza di dieci giorni. Dai rilevamenti effettuati finora dal Dipartimento ... quotidianosanita.it In un mese 5 milioni di chironomidi catturati al TrasimenoSono circa 5 milioni i chironomidi catturati grazie all'Isola B, la struttura galleggiante collocata lo scorso 19 maggio nel cuore del lago Trasimeno, progettata per il prelievo selettivo di questi ... ansa.it