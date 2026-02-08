Dopo mezzo secolo, un uomo riceve quasi 1,2 milioni di euro di risarcimento. Le trasfusioni di sangue infetto di 50 anni fa hanno devastato la sua vita e, alla fine, l'hanno portato alla morte. Una lunga battaglia legale che si conclude con una vittoria importante per la famiglia.

TREVISO - Un risarcimento da quasi un milione 200mila euro dopo 50 anni da quelle trasfusioni di sangue infetto che gli hanno rovinato la vita, portandolo alla morte nel 2023. E a beneficiare dei danni, che dovranno essere ristorati dal Ministero della Salute, non sono soltanto la moglie e i figli del defunto, un trevigiano di 72 anni, ma anche i suoi nipoti. E lo Stato dovrà pure pagare le spese sostenute per il funerale. È la sentenza emessa qualche giorno fa dalla seconda sezione civile del tribunale di Venezia che ha accolto, in ogni suo punto, la causa presentata dall’avvocato Glauco Susa per conto dei familiari del 72enne, morto il 4 febbraio 2023, riconoscendo il nesso di causa tra le emotrasfusioni, da cui la vittima aveva contratto l’epatite C, e il decesso, dopo anni di cure, per cirrosi epatica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Trasfusione con sangue infetto: risarcimento di 1,2 milioni di euro dopo 50 anni e una vita di calvari

