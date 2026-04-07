Durante la campagna elettorale in Ungheria, un rappresentante internazionale ha dichiarato che gli eventi verificatisi costituiscono uno dei più gravi esempi di ingerenza straniera mai registrati o documentati. La sua affermazione si basa su quanto osservato nel corso delle ultime settimane, senza fornire dettagli specifici sui metodi o le fonti di questa ingerenza. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori internazionali, che monitorano attentamente gli sviluppi nel Paese.

“Quello che è successo in questo Paese, quello che è successo nel bel mezzo di questa campagna elettorale, è uno dei peggiori esempi di ingerenza straniera nelle elezioni che io abbia mai visto o di cui abbia mai letto”. Così il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, arrivato in Ungheria nel tentativo di ribaltare le sorti di una campagna elettorale in cui Viktor Orbán, in corsa per il suo quinto mandato consecutivo come primo ministro e stretto alleato del presidente Donald Trump, è in svantaggio nei sondaggi. “ I burocrati di Bruxelles hanno cercato di distruggere l’economia dell’Ungheria – ha proseguito – Hanno cercato di ridurre l’indipendenza energetica dell’Ungheria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ungheria, Vance: "In questa campagna elettorale uno dei peggiori esempi di ingerenza straniera mai vista"

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Jd Vance parlando accanto a Orbán: «Quello che è successo nella campagna elettorale in Ungheria è uno dei peggiori esempi di interferenza straniera che abbia mai visto». Ha ragione. Peccato che le interferenze siano arrivate da Russia e Stati Uniti. x.com