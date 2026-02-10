I furti della posta dei deputati alla Camera

Da alcuni giorni i deputati alla Camera non possono più accedere alle loro cassette postali. Le lettere, gli inviti e i regali non arrivano più e l’ufficio postale non dà spiegazioni. La situazione crea disagio tra gli onorevoli, che si trovano improvvisamente senza corrispondenza.

Niente lettere, pacchi, inviti o regali per i deputati. Gli onorevoli hanno una casella di posta dedicata alla Camera, ma da qualche giorno non possono più avvicinarcisi. O meglio: non possono farlo in totale libertà, ma devono essere accompagnati e controllati. Oppure chiedere la chiave all’addetto di poste. Il quale o presta loro le chiavi oppure apre il contenuto davanti ai colleghi. La misura, spiega Il Fatto Quotidiano, è stata introdotta per un motivo ben preciso. Ovvero perché continuavano ad arrivare segnalazioni di furti di oggetti o di lettere smarrite nelle ultime settimane. I furti alla Camera.🔗 Leggi su Open.online

