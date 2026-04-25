fiera del madonnino vero boom di stand tra vetrina e tecnologie

Venerdì si è svolta la cerimonia di apertura della 46ª edizione della Fiera del Madonnino e della 34ª edizione del Game Fair, entrambe dedicate alla promozione del patrimonio agricolo e delle tecnologie della zona. La fiera ha visto un aumento nel numero di stand, con molte esposizioni dedicate alle innovazioni del settore e alla vetrina dei prodotti locali. L’evento si svolge ogni anno e rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

GROSSETO Per quarantasei anni hanno sforbiciato sul tricolore. Taglio del nastro ieri per la 46° edizione della Fiera del Madonnino e per la 34° edizione del Game Fair che tornano per esaltare la Maremma al massimo e il suo patrimonio agricolo. Con oltre 300 stand, lo spazio a disposizione di Grosseto Fiere ha visto esaurire tutte le postazioni possibili rendendola colorata, ricca e partecipata. Il tutto implementato da 25 aziende che lavoreranno per la loro organizzazione, più di 100 gli animali coinvolti negli spettacoli e più di 100 sono gli animali in esposizione, 70 spettacoli al giorno, 15 aree interattive e 8 linee di tiro al volo sportivo, uniche realizzate in Italia all’interno di un Centro Fiere.🔗 Leggi su Lanazione.it

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