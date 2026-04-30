Trame di rinascita all’Istituto oncologico del Mediterraneo

Lunedì 18 maggio 2026, alle 11.30, si terrà presso la sala convegni dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo una presentazione dal titolo “Trame di rinascita”. L’evento è organizzato dal Gruppo Teatrale E-Motivo e si svolgerà nella stessa struttura. La manifestazione coinvolgerà la presentazione di un progetto teatrale legato a temi di rinascita e recupero.

Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 11.30, presso la sala convegni dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM), il Gruppo Teatrale E-Motivo presenterà l’iniziativa dal titolo “Trame di rinascita”. L’evento prevede letture interpretate di storie di rinascita, ispirate alle esperienze reali dei.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Giochi Matematici del Mediterraneo 2026: l’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria alla FinSei studenti dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria si preparano a una sfida che li vedrà competere con i loro coetanei di diverse... Concessione di locali scolastici a terzi: guida, modello richiesta, delibera del Consiglio Istituto, contratto convenzione, regolamento istitutoIn arrivo giorno 20 marzo una guida su come gestire la concessione di locali scolastici ad enti terzi. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cesare Bocci dà voce al dramma silenzioso di tante donne: la rinascita arriva quando tutto sembra finito; Il Mediterraneo si fa Trame: all’Eremo della Quisquina la bellezza che unisce i popoli; I film in uscita al cinema il 30 aprile: da Yellow Letters a Il Diavolo Veste Prada 2 ecco le novità in sala!; Trame mediterranee: alla Quisquina la mostra che racconta culture e migrazioni. ’Ri-nascita. Trame di donne’ . Inaugurata la mostra che trasforma il materiale riciclato in opere d’arteÈ stata inaugurata ieri in una gremita sala espositiva comunale di via Matteotti 79 la mostra Ri-nascita. Trame di donne. Il progetto, nato dall’estro di Scart del Gruppo Hera, fino al prossimo 2 ... ilrestodelcarlino.it A qualche settimana dall’evento, resta forte il valore di “Trame di Lavoro – Lavoro e Inclusione”, un importante momento di confronto tra istituzioni, enti e imprese del territorio per costruire politiche attive sempre più inclusive. A Parma, nella Sala Convegni di P - facebook.com facebook