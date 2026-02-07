Giochi Matematici del Mediterraneo 2026 | l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria alla Fin

Sei studenti dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria si sono qualificati alla fase nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026. Dopo aver superato con successo la selezione interna, ora si preparano a affrontare la competizione con altri ragazzi di tutta Italia. La sfida si terrà nei prossimi mesi e rappresenta un’occasione importante per mettere alla prova le proprie capacità matematiche.

Sei studenti dell'Istituto "Maria Ausiliatrice" di Reggio Calabria si preparano a una sfida che li vedrà competere con i loro coetanei di diverse scuole, dopo aver superato la fase di istituto dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026. L'istituto, da sempre punto di riferimento per l'educazione nel territorio, conferma il suo impegno verso l'eccellenza formativa, portando avanti un percorso che valorizza i talenti individuali e promuove una didattica inclusiva. La finale di area, in programma per il 6 marzo 2026 presso il Liceo "Alessandro Volta" di Reggio Calabria, rappresenta un momento cruciale per questi giovani matematici, un'occasione per mettere in pratica le competenze acquisite e dimostrare il valore del lavoro sinergico tra studenti, docenti e famiglie.

